Dr. Frederico Dall’Orto deixa Secretaria de Saúde e Dr. Luis Augusto assume cargo; SAMU recebe novas ambulâncias

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 17, a Prefeitura de Poços de Caldas anunciou uma mudança na Secretaria Municipal de Saúde. O Dr. Frederico Dall’Orto, até então secretário, deixou o cargo por motivos profissionais. O Dr. Luis Augusto, que ocupava a função de secretário adjunto, assume a titularidade da pasta. Já a posição de secretário adjunto será ocupada por José Baeta, que até então era diretor administrativo da Secretaria de Saúde.

Além da reestruturação na Secretaria, o município também recebeu um reforço importante no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com a chegada de três novas ambulâncias. Os veículos foram adquiridos por meio de uma solicitação ao Ministério da Saúde realizada em 2023. A renovação e ampliação da frota foram viabilizadas pelo novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), iniciativa do Governo Federal voltada para o fortalecimento da infraestrutura nos municípios.

Com a chegada dos novos veículos, o SAMU de Poços de Caldas passa a contar com 10 ambulâncias, o que amplia a cobertura do serviço e aumenta a rapidez no atendimento a urgências e emergências. Um dos principais benefícios dessa aquisição é a redução dos custos com o aluguel de veículos, permitindo que os recursos economizados sejam aplicados no aprimoramento dos serviços prestados à população.



Fotos: Silvano Alves