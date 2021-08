“Drive Thru do Bem” é realizado neste final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Promoção Social apoia a realização do “Drive-thru do Bem”, que visa à arrecadação de leite e produtos de higiene pessoal, que serão encaminhados às organizações da sociedade civil Bem Viver e Galpão das Artes/Gota de Leite.

O drive-thru de arrecadação será realizado neste sábado, 7 de agosto, das 9h às 17h, no pátio da antiga estação ferroviária (Fepasa). A iniciativa é uma realização do projeto “Mãos que Ajudam”, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

O apoio ao drive-thru de arrecadação foi firmado por meio do Banco de Alimentos de Poços de Caldas, que integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

“Desde o início do ano, a equipe do Banco de Alimentos está empenhada em ampliar o recebimento de doações, de forma a atender as pessoas que mais precisam com cestas básicas e cestas verdes, especialmente por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, agradecemos a todas as instituições, projetos, empresas e pessoas que têm feitos suas doações”, destaca o coordenador do Banco de Alimentos, José Porto.