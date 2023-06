Duas boas vitórias marcaram o final de semana do handebol da Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último final de semana a equipe masculina de handebol da Caldense fez duas viagens para disputar partidas válidas pela LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo) e conquistaram duas ótimas vitórias dando sequências às boas atuações do time.

No sábado (03), os atletas viajaram para Campinas para encarar a equipe local, a Águias Patrulheiro Handebol Campinas e conquistaram uma ótima vitória contra o forte adversário. No apito final, o placar marcava 40 a 31 a favor da Veterana. Marcaram Jhonatan Henrique (3), João Ricardo (2), Everson Tadeu (2), Luiz Henrique (9), José Mauro (4), João Amoreli (5), Ítalo Henrique (5), Concaro Amoreli (10).

Devido à sua ótima atuação, o jogador Conrado Amoreli de Oliveira recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

No domingo (04), também pela LHESP, a Caldense viajou para Itabira para o segundo jogo do final de semana. Também com uma ótima atuação e com um jogo muito equilibrado, o time alviverde bateu o time da casa Handebol Itatiba E.C./PMI por 40 a 31. Anotaram pela Veterana Claudemir Rocha (1), Jhonatan Henrique (2), João Ricardo (1), Luiz Henrique (7), José Mauro (8), João Amoreli (2), Ítalo Henrique (6), Conrado Amoreli (8)

O atleta Luiz Henrique da Silva Júnior recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida pela sua boa performance.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino