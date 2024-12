Duas mulheres foram presas por estelionato e falsificação de documentos em Poços de Caldas

Na tarde desta segunda-feira, 09, a Polícia Militar prendeu duas mulheres em Poços de Caldas, suspeitas de envolvimento em estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. A prisão aconteceu após a Caixa Econômica Federal informar que uma das suspeitas tentava sacar o FGTS de uma vítima utilizando documentos falsificados.

Ao chegar ao local, a polícia constatou que a autora tentou fugir, mas foi capturada junto com a segunda mulher. As duas, de 25 e 44 anos, estavam em posse de documentos falsos e alegaram fazer parte de uma quadrilha oriunda do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de crime. Durante a abordagem, foram apreendidos três celulares e dois documentos falsificados.

As mulheres foram informadas de seus direitos constitucionais e conduzidas à Delegacia de Poços de Caldas, onde o caso foi registrado.

ALCO – 29° BPM

