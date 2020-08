Duas pessoas são apreendidas suspeitas de tráfico de drogas na zona sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Crack, cocaína e maconha foram alguns dos itens encontrados

Alice Dionisio | 13h17

No final da tarde de ontem (04) a Polícia Militar realizou uma operação no Parque Ecológico da zona sul de Poços de Caldas. Com o apoio de cães farejadores, os militares encontraram três tabletes, 27 buchas e 36 porções de maconha. Além de 31 pedras de crack, 12 papelotes e quatro pinos de cocaína. Dois suspeitos foram apreendidos. Com eles foram encontrados R$634,00 em dinheiro, três balanças de precisão e utensílios para embalar drogas. O material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.