Duo Bossa Jazz se apresenta nessa sexta feira

Nessa sexta feira, (20), às 17hs, o festival Viva Urca! traz o Duo Bossa Jazz. O duo é um projeto de música instrumental que tem como base o cancioneiro da música brasileira e busca, a partir disso, fazer releituras dessas canções. Como é de praxe do estilo instrumental, o duo traz uma proposta de improvisação em linguagem de Jazz no seu repertório. Seus integrantes, Jullian Ribeiro (violino) e Rafael Carvalho (violão), são moradores de Poços de Caldas.

Jullian Ribeiro é natural de São Paulo (SP) e vive em Poços de Caldas desde os 9 anos de idade. É músico formado em violino clássico pelo Conservatório Municipal Antônio Ferrucio Viviani e continua seus estudos em música popular com vários professores, inclusive em outros instrumentos, como violão e piano. Também atua como dançarino e professor de dança desde 2008.

Rafael Carvalho é natural de Caldas e vive em Poços de Caldas desde 2018. Despertou para o universo musical ainda cedo, tendo o Rock como preferência. Com 23 anos ingressa no Conservatório Municipal Antonio Ferrucio Viviani, passando do violão erudito ao popular. Atualmente continua seus estudos em música com cursos renomados no campo musical.

Beatriz Aquino