Duo Faria-Batiston faz concertos gratuitos nesta semana em Poços de Caldas

Apresentações trazem participações de instrumentistas convidadas

O Duo Faria-Batiston, formado pelos instrumentistas Leonardo Faria (flauta) e André Batiston (violão), dá continuidade à circulação gratuita de concertos intimistas em diferentes espaços da cidade neste mês de dezembro. Serão três apresentações, contando com convidadas especiais e um repertório selecionado de compositores brasileiros que escreveram obras de música de câmara especialmente para a formação de flauta e violão, e ainda as suas composições autorais.

Os concertos intimistas buscam trazer ao público toda a riqueza e a expressividade presentes na obra de importantes compositores brasileiros, responsáveis pelo fortalecimento da identidade da música instrumental no país, como Heitor Villa-Lobos, Edmundo Villani-Côrtes, Radamés Gnattali, Edson Beltrami, Breno Blauth, entre outros. A proposta tem como objetivo a promoção da música instrumental brasileira.

Haverá uma apresentação destinada exclusivamente aos alunos, familiares e colaboradores da AADV Poços de Caldas (Associação Assistência aos Deficientes Visuais).

Já os outros dois concertos são realizados no Conservatório Musical de Poços de Caldas e na Igreja de Santo Antônio, sendo que em cada um deles haverá participações das instrumentistas Mirella Fuentes (piano) e Ana Sarah Faria (violino), visando fortalecer o trabalho das artistas, além de incentivar e garantir que mais mulheres tenham espaços na cena da música instrumental na região.

Confira a agenda completa:

Conservatório Musical de Poços de Caldas

Convidada especial Mirella Fuentes

Data: terça-feira | 19 de dezembro

Horário: 19h30

Endereço: Rua Paraíba, nº 616, Centro

AADV – Associação de Assistência aos Deficientes Visuais

Data: quinta-feira | 21 de dezembro

Horário: 13h

Endereço: Rua Louis Braille, nº 85, Residencial Paineiras

*Concerto especialmente destinado aos alunos, familiares e colaboradores da Instituição.

Igreja de Santo Antônio

Convidada especial Ana Sarah Faria

Data: quinta-feira | 21 de dezembro

Horário: 19h30

Endereço: Rua São Paulo, s/n, Centro

As apresentações são gratuitas e destinadas ao público de todas as idades, estando sujeitas à lotação dos espaços.

