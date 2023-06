Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza lançam álbum “Céu e Sonho”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza lança seu novo álbum “Céu e Sonho”, dia 29 de junho em todas as plataformas digitais e em formato audiovisual no YouTube.

O duo mineiro de violão e flauta transversal apresenta ao todo oito temas instrumentais sendo, seis faixas autorais, um arranjo original para a música “Síntese” de Heraldo do Monte, e o tema “Que Falta Faz Tua Ternura”, com participação especial ao piano do próprio autor, o músico e compositor André Mehmari. Além dessa participação, Mehmari ainda assina e gravação e produção do áudio gravado no início de maio desse ano no estúdio Monteverdi em São Paulo.

“Conheci o duo quando eles se destacaram no prêmio do BDMG Instrumental em Belo Horizonte. Eles me fizeram um convite pra participar de dois shows como solista, pra trazer um colorido a mais com o piano. Eu ouvi o material que eles me mandaram e achei super bacana o trabalho dos dois e vi que o piano ia conversar bem com essa textura camerística queles têm com a flauta e violão”, conta Mehmari.

Em 2022 o duo mineiro foi vencedor do 21º Prêmio BDMG Instrumental, um dos principais prêmios da cena de música instrumental do país. No mesmo ano se apresentaram em importantes palcos de Minas Gerais e São Paulo, com destaque para os shows no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte e no Instrumental Sesc Brasil do SESC Consolação São Paulo, ambos com a participação especial do renomado músico e compositor André Mehmari. Também fizeram a circulação de shows em Poços de Caldas e região, promovendo seu primeiro trabalho “Dois Rios” lançado em outubro de 2021.

Para promover o novo disco, o duo já tem dois shows marcados, sendo o primeiro show de estreia no “Música no Quintal do Arte Ziriguidum”, novo projeto do espaço que pretende dar destaque a artistas e a música autoral poços-caldense, o evento é realizado no domingo, 2 de julho, a partir das 15h30, no espaço cultural Arte Ziriguidum, em Poços de Caldas. Já o segundo encontro é no tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas, que será realizado no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, no dia 22 de julho, às 15:30h.

Outros shows com a participação especial de convidados estão previstos para serem realizados a partir de agosto.

Para ficar por dentro desse lançamento e de outras novidades, acompanhe as redes sociais @flavio_danza e @sax_rodrigo.

A produção do audiovisual “Céu e Sonho” é viabilizada com o patrocínio do Grupo DME, por meio da Lei Estadual de incentivo à Cultura de Minas Gerais, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas, produção da Carvalho Agência Cultural, Realização Governo de Minas Gerais.

SERVIÇO:

LANÇAMENTO CÉU E SONHO

Data: 29 de junho de 2023

Plataformas digitais: https://onerpm.link/948358179667

Youtube: https://www.youtube.com/@fladavi78 e https://www.youtube.com/@rodrigomendonca9639

Beatriz Aquino