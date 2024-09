E-COM 2024: cursos de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas realizam evento na próxima semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o tema “Conexões Estratégicas”, evento focará na maneira como profissionais da área se relacionam para a prestação de serviços e formação de parcerias

O E-COM 2024, evento organizado pelos cursos de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas, acontecerá entre os dias 23 e 25 de setembro. Realizado anualmente, a iniciativa oferece aos estudantes de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Produção Audiovisual, uma oportunidade de interagir com profissionais e gestores da área com o objetivo de aproximá-los à realidade do mercado.

A palestra inaugural ocorrerá na segunda-feira (23), às 09h, com a especialista em Relações Públicas, Luciana Ferraz, com o tema “Seja comunicação: estratégias em projetos e marketing 360º”. Às 10h40, Rodrigo Rodembusch, doutor em Comunicação com vasta experiência em jornalismo e docência, ministrará a palestra intitulada “O trabalho do outro lado do balcão”.

Na terça-feira (24), a palestra “Criatividade em rede: conectando profissionais para campanhas de sucesso” será conduzida pela publicitária e especialista em planejamento de mídia e estratégias de comunicação, Débora Tonon Biajoli, às 09h. Já às 10h40, Bruna Frias falará sobre algumas estratégias relacionadas ao trabalho de marketing que desenvolve como gerente de redes socias em uma cooperativa de crédito.

“O E-COM é uma oportunidade única para os alunos conectarem o conhecimento teórico adquirido em sala de aula com a prática do mercado. Ele oferece uma visão atualizada das demandas profissionais e expõe os estudantes a situações reais, permitindo que eles desenvolvam habilidades cruciais, como comunicação interpessoal, criatividade e resolução de problemas. Além disso, o evento promove networking com profissionais da área, o que pode ser decisivo na construção de uma carreira sólida e alinhada às tendências do mercado”, afirma a coordenadora do Curso de Jornalismo da PUC Minas Poços de Caldas, Profa. Cíntia Murta.

No último dia de E-COM, Gustavo Mazzotti, especialista em marketing e assessor de comunicação de uma cooperativa de crédito, será o palestrante, às 09h. Para encerrar, o Prof. Dr. Fabiano Costa Teixeira, do Curso de Ciências da Computação e coordenador do ensino à distância e do Centro de Pesquisas Avançadas da PUC Minas Poços de Caldas, vai ser o responsável pela palestra “Inovação nas empresas: a importância da Comunicação e da criatividade”.