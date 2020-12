É falsa mensagem sobre processo de seleção para “auxiliar de creche”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre a realização de processo de seleção para “auxiliar de creche”. No momento, não há previsão de qualquer concurso na Prefeitura até a mudança do regime trabalhista do município.

A mensagem “fake” tem o título “Vagas abertas – Contrata-se” e está sendo encaminhada pelo Whatsapp e grupos do Facebook. O texto diz que a Prefeitura abriu 6 vagas para seleção de “auxiliar de creche”, com salário de até R$ 1.478,00 e solicita que os interessados em participar do falso processo cliquem em um link para encaminhar o currículo.

Esta é a terceira mensagem falsa sobre a realização de concurso da Prefeitura desmentida desde o início do mês de dezembro. Ainda em dezembro, a Prefeitura já desmentiu outra mensagem falsa sobre a abertura de inscrições para um programa de auxílio gás.

A Secretaria Municipal de Comunicação Social alerta para a tentativa de golpe, já que, geralmente, as mensagens falsas direcionam o usuário para um site não oficial, que solicita informações dos usuários, como o preenchimento de cadastro, por exemplo.

As publicações da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional www.pocosdecaldas.mg.gov.br, tanto no Diário Oficial Eletrônico como no campo destinado a notícias ou editais. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Checagem de informações

A Prefeitura de Poços de Caldas oferece uma ferramenta de checagem de fatos e combate às fakes news, disponibilizada no Sistema de Ouvidoria Online, o e-Ouve. A ferramenta de fact-checking pode ser utilizada sempre que um cidadão precisar confirmar alguma informação relacionada aos atos da Prefeitura, secretarias municipais e autarquias.

O Sistema de Ouvidoria Digital via aplicativo está disponível para download gratuito nos serviços de distribuição digital de aplicativos (basta digitar eOuve) ou pelo site.

Na dúvida, não compartilhe!