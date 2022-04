Edital aberto para artistas que desejam compor programação do JulhoFest

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura torna pública a abertura de prazo, no período de 26 de abril a 12 de maio, para inscrição de propostas destinadas à composição do Festival de Inverno Julho Fest. O Edital Secult 4/2022 foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (26) e está disponível neste link https://bit.ly/3MAZp3F.

O Julho Fest será realizado entre os dias 8 a 24 de julho, com o tema “Poços de Caldas: 150 anos de Cultura e Arte”, pautado nas diretrizes do Sistema Municipal de Cultura, com objetivo de proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

Pessoas físicas ou jurídicas com atuação na área artístico-cultural podem realizar a inscrição de apenas uma proposta de qualquer linguagem artística: teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia.

“É com alegria e com grande expectativa que lançamos o edital para apresentação de propostas artísticas para o Festival de Inverno Julho Fest 2022. Com certeza, será um festival muito especial, tanto pelo retorno após dois anos de pandemia, quanto pela celebração dos 150 anos de Poços de Caldas”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Inscrições

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos artísticos locais, por conta da intensa produção cultural da cidade que, em grande demanda, apresenta propostas e compõe a programação do festival anualmente.

As inscrições devem ser acolhidas no período de 26 de abril até 18h do dia 12 de maio As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/cE7jvCA4wBVDEk3P9, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas no espaço denominado Editais da Cultura.

Seleção

As propostas serão avaliadas pela Comissão de Seleção e Organização, indicada pelo Secretário Municipal de Cultura, Gustavo Dutra, e composta pelos pareceristas selecionados no Edital Secult nº 1/2022 (Credenciamento Experimental de Pareceristas) por servidoras da Secult e também da Secretaria Municipal de Turismo.

A Comissão de Organização foi designada pela Portaria nº 8/2022, também publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (26) e é composta por Marianna Gonçalves de Carvalho, Carolina Caponi, Carolina dos Santos Barbosa, Gabriela Borges Martins, Mariana Chaves Oliveira, Raissa de Melo e Silva e Silvana Alves de Alcântara.

Após o encerramento do processo de seleção e a confirmação de inclusão da proposta na programação, a Secretaria Municipal de Cultura providenciará o contato com o proponente, com o objetivo de confirmar data, horário e local da apresentação, sendo que a deliberação final do local de execução da proposta será feita pela Secult.