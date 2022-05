Edital aberto para profissionais das artes cênicas atuarem no Festival Estudantil de Teatro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura lançou, nesta segunda-feira (23), o Edital Secult 6/2022, que visa selecionar profissionais artísticos para prestação de serviços no Festival Estudantil de Teatro – FET 2022. Os profissionais selecionados vão atuar de forma remunerada na montagem, ensaios e demais processos necessários junto às escolas da Rede Municipal de Ensino para as apresentações no 31º FET.

A iniciativa inédita em âmbito local visa atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação. O edital pretende proporcionar para as escolas e alunos uma experiência diferenciada acerca da produção de apresentações culturais e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os envolvidos.

O FET tem como objetivo fomentar a prática teatral de maneira cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidade escolar. O festival acontece nas unidades escolares a partir de junho e as apresentações no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, serão realizadas de 24 a 28 de outubro.

“A expectativa é muito grande, o FET é um evento muito querido por todos. Estamos felizes com o retorno e, para este ano, uma das novidades é a contratação de profissionais artísticos, que vão enriquecer ainda mais o processo de criação e produção das peças teatrais pelas unidades escolares da Rede Municipal participantes, em uma parceria entre a SME e a Secult”, ressalta a coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar, Letícia Borges.

A contratação dos artistas para prestação de serviços nas unidades escolares será realizada por meio da Secretaria Municipal de Cultura. “É uma iniciativa inédita que, ao mesmo tempo em que enriquece de maneira fundamental o processo de montagem e produção das peças que serão apresentadas também valoriza e movimenta o ecossistema da cultura em âmbito local”, destaca a assessora de Fomento e Incentivo à Cultura da Secult, Marianna Gonçalves de Carvalho.

Inscrições

A inscrição é gratuita e permitida somente para agentes culturais locais, com atuação prioritária artístico-cultural em qualquer das linguagens previstas: circo, cultura popular, dança e teatro. Serão selecionados até 12 profissionais, sendo que cada profissional será remunerado no valor total de até R$ 4.000,00. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (23) e está disponível aqui.

As inscrições devem ser realizadas a partir desta segunda-feira (23) até 18h do dia 6 de junho, mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/nrEqozayHJzpVdTR9, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas no espaço denominado Editais da Cultura.

A avaliação da qualificação técnica e da experiência profissional do interessado será realizada considerando o currículo e a documentação comprobatória enviada juntamente com o formulário de inscrição de acordo com o quadro de pontuação previsto no edital.

Informações adicionais poderão ser obtidas na Secult pelos telefones 3697-2389/2335, pelo WhatsApp da Secretaria 9 9273-0022, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail: secultpocos@gmail.com.