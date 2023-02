Educação e Tecnologia é um dos temas do “Hora da Verdade” de hoje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O programa “Hora da Verdade” dessa segunda-feira, (06), traz a discussão de um tema essencial para os dias atuais: a educação e a tecnologia. A entrevista abordará ainda o Método Ativamente, aplicado nas escolas municipais, desde o ano passado. O programa falará também sobre os 72 anos de “A Recreativa” a revista poços caldense de palavras cruzadas, reconhecida em todo o país.

O entrevistado é o empreendedor social Gustavo Bonafé que possui formação nas áreas de administração de empresas, gestão pública e criação de experiências de aprendizado. Atua diretamente com a formação de lideranças e equipes, sendo ainda Diretor de Experiência Educacional do Ativamente, Ecossistema de Aprendizagem Criativa focado no ensino público desenvolvido pela empresa A Recreativa.

Hora da Verdade

O Programa Hora da Verdade foi destaque ao longo de 25 anos na grade de programação da TV Poços e que retorna em 2021 totalmente remodelado, mas mantendo alguns quadros que fizeram o sucesso do programa como o “Editorial” na abertura.

Toda segunda, às oito da noite, ao vivo, você tem um encontro marcado com o Jornalista Wiliam de Oliveira no Programa Hora da Verdade.

Sempre uma entrevista descontraída e inteligente para você começar bem a semana.

Horário: Segunda-feira às 20h00

Canais: 21.1 Digital – 321.1 SKY e via Internet em tempo real.

YouTube: Hora da Verdade.

Todos os vídeos

Facebook: facebook.com/tvpocos

Beatriz Aquino