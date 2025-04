Educafro abre inscrições para pré-vestibulinho focado no IF

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O núcleo do Educafro em Poços de Caldas abriu as inscrições para o pré-vestibulinho comunitário focado nas provas para o ensino médio técnico integrado no campus local do IFSuldeminas. As inscrições são gratuitas e serão realizadas de segunda-feira a quarta-feira que vem, ou seja, entre os dias 14 e 16 de abril, das 18:00 às 20:00, na sala 21 do IF. Para efetuá-las, é necessário levar comprovantes de escolaridade, de renda e uma foto 3×4, pois o pré-vestibulinho é voltado para alunos do ensino fundamental de escolas públicas.

O pré-vestibular do núcleo Laudelina Campos Melo foi fundado em Poços de Caldas em 2003 e desde 2023 passou a oferecer também o pré-vestibulinho gratuito não só para o vestibulinho do IFSuldeminas como também para alunos de escolas públicas que desejam concorrer à bolsas em provas de escolas particulares. Todo o trabalho é voluntário em ambos os cursos. As aulas do pré-vestibulinho começam em 22 de abril na própria sala 21 do IF.

“Eu consegui aprender muita coisa que eu tinha esquecido, já que alguns dos meus professores na escola não me ensinaram direito. Dou muito crédito aos professores do Educafro por terem me ajudado, realmente mudou minha vida”, conta Otávio Fonseca de Faria, aluno da turma de 2024 aprovado em eletroeletrônica no IFSuldeminas.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas no WhatsApp/celular (35) 99198-7660, com Jenifer, ou nas páginas Educafro Poços de Caldas no Instagram ou Facebook.