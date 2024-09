Eleição para a Diretoria Executiva da Caldense biênio 2025-2026 terá chapa única

Foi encerrado no final da tarde desta terça-feira (10) o prazo de inscrição de chapas para concorrer à eleição da Diretoria Executiva da Caldense referente ao biênio 2025-2026. O período de inscrição de chapas ficou aberto de 01 a 10 de setembro, conforme edital publicado na imprensa local. Apenas uma chapa se inscreveu, a Chapa 13 de Maio, da situação, apresentada por Antônio Bento Gonçalves e Marcelo Prezia Moura, liderada por Rovilson Ribeiro, candidato à reeleição, com exatamente os mesmos integrantes da atual administração do clube. A data da eleição será definida e divulgada nos próximos dias.

CHAPA 13 DE MAIO

Diretoria Executiva

Presidente efetivo: Rovilson Jesus Ribeiro

1º vice-presidente: Luís Fernando Soares

2º vice-presidente: Luiz Carlos Pioli

Conselho Fiscal (titulares)

Alexandre Sampaio

Sebastião Carlos Rabelo

José Cássio Brasileiro do Carmo

Conselho Fiscal (suplentes)

Flávio Togni Lima e Silva

Antônio Luiz Mosca

Ivan Leite Ferreira

