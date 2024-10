Eleições em Poços de Caldas definem novos vereadores

As eleições deste domingo, 06, em Poços de Caldas, definiram os 15 vereadores que comporão a próxima legislatura da Câmara Municipal. Os candidatos eleitos foram:

•Paulista (PSDB) – 3.049 votos

•Lucas Arruda (REDE) – 2.882 votos

•Douglas Dofu (União) – 2.778 votos

•Diney Lenon (PT) – 2.726 votos

•Pastora Mel (União) – 1.906 votos

•Ricardo da Zélia (PL) – 1.459 votos

•Tiago Mafra (PT) – 1.200 votos

•Kleber Silva (Novo) – 1.178 votos

•Aliff Jimendes (PL) – 1.149 votos

•Tiago Braz (REDE) – 1.132 votos

•Marcos Sansão (PL) – 1.104 votos

•Neno (PRD) – 1.066 votos

•Alvaro Cagnani (PSDB) – 922 votos

•Marcos Togni (Republicanos) – 864 votos

•Flavinho de Lima e Silva (MDB) – 693 votos

Com a nova composição, os eleitos se preparam para assumir seus cargos e enfrentar os desafios da próxima legislatura, que começa em janeiro de 2025.

