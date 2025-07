Em busca de trabalho? Docol realiza seleção com 100 vagas nesta terça em Poços de Caldas

Atualizado em 29 de julho de 2025

A indústria Docol, referência nacional no setor de metais e louças sanitárias, está com 100 vagas de emprego abertas em Poços de Caldas. O processo seletivo acontece nesta terça-feira, 29 de julho, a partir das 9h, no Espaço Cultural da Urca.

As oportunidades são para os cargos de Produção e Auxiliar de Produção, com inclusão de vagas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado.

A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, como parte das ações voltadas à geração de empregos e ao fortalecimento da economia local.

De acordo com o secretário da pasta, Franco Martins, a seleção reforça os investimentos que vêm sendo feitos para atrair empresas e conectar a população às oportunidades de trabalho. “Esse processo seletivo é mais do que uma contratação em massa. É o reflexo de uma cidade que cresce de forma planejada, com foco no desenvolvimento sustentável”, destaca.

A Docol está instalada no Distrito Industrial e segue em expansão na região, reforçando seu compromisso com o crescimento econômico e social de Poços de Caldas.