Em cinco meses, Hospital Margarita Moralles realiza quase 40 mil atendimentos

O Hospital Margarita Moralles, na Zona Sul realizou durante os primeiros 05 meses de 2022 o total de 39.055 atendimentos.

No mês de Janeiro foram 9.650 atendimentos realizados em adultos e 485 atendimentos em crianças. Já em fevereiro foram realizados 5.970 atendimentos de clínica geral e 383 atendimentos pediátricos.

Durante o mês de março, 5.941 adultos passaram pelo pronto atendimento e 676 crianças passaram pelo atendimento com o pediatra.

Em abril foram 6.834 atendimentos gerais e 594 com pediatra. E no mês de março foram 8.053 atendimentos gerais e 46 de pediatria.

A Coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital, Maria Mendes falou sobre os atendimentos na unidade. “Nas últimas semanas houve um aumento extremamente significativo nos atendimentos, tanto no pronto atendimento quanto aos atendimentos às síndromes gripais. Isso se deve às mudanças de temperatura causando as doenças sazonais. É importante manter os cuidados necessários para evitar as transmissões de tais doenças. O uso de máscara, álcool gel 70% e manter os ambientes ventilados, continuam sendo importante para evitar a proliferação destas doenças.”

O Hospital funciona como pronto socorro 24h, atendendo todo tipo de urgência e emergência, como acidentes, traumas, sutura de corte, acidentes de trabalho, Acidente Vascular Cerebral – AVC, Infarto Agudo do Miocárdio dentre outras demandas.

Melhorias

Mediante ao aumento de demandas na unidade, o Hospital tem recebido várias melhorias.

A unidade hospitalar ampliou neste mês, o número de leitos clínicos para pacientes que necessitam de internação, passando de 15 leitos para 20 leitos clínicos.

No ano passado a Sala de medicação foi ampliada e modernizada com novo mobiliário e aparelhagem, assim como a sala de emergência.