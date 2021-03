Em coletiva, Prefeitura se pronuncia sobre falta de medicação e barreiras sanitárias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Comitê Extraordinário Covid-19 e o prefeito Sérgio Azevedo realizaram nesta quarta-feira (24) uma transmissão ao vivo (live) pelo facebook e youtube da Prefeitura Poços de Caldas, para informar à população sobre a atual situação da pandemia no município. Poços de Caldas segue as determinações impostas pelo Estado, na chamada “Onda Roxa”, mas como acontece em todo o país, a cidade vem enfrentando alta no número de casos da doença e tem recebido muitos pacientes de outras localidades.

Participaram da live realizada na Urca, o prefeito,o secretário de Saúde, Carlos Mosconi; o Secretário de Defesa Social, Rafael Conde; o presidente da Associação Médica, Dr. Maurício Gomes; o médico de Família e Comunidade, Dr. Euclides Colaço Melo de Passos e o infectologista e membro do Comitê Extraordinário Covid-19, Dr. Mário Krugner.

O prefeito Sérgio Azevedo começou falando sobre a corresponsabilidade de todos neste momento no enfrentamento ao coronavírus. “Peço a colaboração pois, mesmo com as restrições, alguns insistem em desobedecer. Nossa fiscalização atuará com rigor, quem não tiver cumprindo as normativas será punido, não é o que queremos, mas precisamos da participação de todos para que possamos atravessar esse momento delicado”, disse o prefeito.

Leitos de UTI

Poços de Caldas conta hoje com 73 leitos de UTI que atendem aos moradores e pessoas das cidades da microrregião (Caldas, Santa Rita de Caldas, Albertina, Andradas, Ipúiuna e Ibitiúra de Minas). Mas com o agravamento da doença, pacientes de outras localidades estão sendo transferidos para o município. A taxa de ocupação ultrapassou os 90% nesta semana.

Falta de oxigênio e medicação

O secretário de Saúde, Dr. Mosconi, ressaltou que o sistema de saúde está no limite sobre o fornecimento de oxigênio e de medicações para entubar pacientes. “ Temos ainda um pequeno estoque e já fizemos solicitações aos governos federal e estadual. Estamos conversando até mesmo com a iniciativa privada para nos ajudar. De nada adianta termos os leitos sem medicamento ou oxigênio. Nós precisamos chamar atenção da nossa população para isso. Até hoje não precisamos enviar paciente de Poços de Caldas para nenhuma cidade. É uma situação grave o que está acontecendo”, reafirmou o secretário.

Perfil de pacientes

O infectologista Mário Krugner, que está na linha de frente do atendimento aos pacientes de Covid, ressaltou que a preocupação é grande com os jovens. “Este cenário que foi mencionado é real, é verdadeiro, nós estamos implorando que as pessoas circulem o menos possível, porque se as pessoas não circulam, o vírus não circula. Nós temos percebido nessa última quinzena uma mudança no perfil de internação dos pacientes. Antes eram as pessoas mais idosas que estavam sendo acometidas, agora, são os mais jovens que estão sendo internados, e de maneira grave na UTI”.

Tratamento precoce

O Secretário de Saúde destacou que nenhuma conduta é imposta aos médicos sobre o tratamento contra a Covid. “Eu quero dizer que a Secretaria de Saúde tem agido de uma forma bastante flexível, nós não impusemos absolutamente nada. Nós entendemos que o ato médico é soberano e que cada um tem liberdade pra poder agir de acordo com a sua sabedoria e experiência, principalmente com o seu bom senso”.

O presidente da Associação Médica, Dr. Maurício Gomes,disse que não há tratamento específico para o coronavírus. “Os tratamentos que vemos hoje são para pacientes que estão se recuperando da doença e são realizados com medicamentos usados na fase hospitalar. Ressalto aqui que o uso da máscara como uma barreira para conter o vírus, o uso do álcool em gel e mais o distanciamento social, são os mais eficientes. Existem medicamentos que podem aumentar sua resistência, mas não vão evitar que você contraia a doença”, salientou Dr. Maurício Soares

Unidades Básicas de Saúde

A logística do atendimento e acompanhamento feita pelos profissionais das unidades de sáude, foi explicada pelo médico de Família e Comunidade, Dr. Euclides Colaço Melo de Passos. “Se o paciente tem alguma suspeita ele pode ir ao hospital de Campanha, ao serviço de urgência ou unidade de atenção básica do bairro dele. Nós pedimos que as pessoas conversem primeiramente na Atenção Básica, com a intenção de diminuir a pressão sobre os serviços de urgência. Os casos confirmados na rede pública estão sendo acompanhados pela equipe da Atenção Básica. São muito importantes o tratamento e acompanhamento, quando falamos sobre tratamento, seja por telefone, whatsapp ou visita domiciliar. Este é um diferencial importante para o paciente que está com a Covid -19”, destacou o médico.

Vacinação

O cronograma da vacinação em Poços de Caldas está sendo feito conforme disponibilização das doses pelo governo federal e governo estadual. Até segunda-feira (29) serão vacinadas as pessoas de 78 a 74 anos. Os locais e datas estão disponíveis no site e redes sociais da prefeitura.

Barreiras de contenção

As barreiras de contenção voltaram a funcionar em Poços de Caldas, a partir desta quarta-feira (24) para coibir a entrada de turistas, inclusive de familiares de moradores. A fiscalização das 3 barreiras será feita pelos Guardas Municipais com o reforço de agentes de endemias, Policiais Militares e Bombeiros.

As barreiras estão montadas nas seguintes localidades: no Pórtico da cidade, próximo ao Marco Divisório com o estado de São Paulo; na estrada de Campestrinho (SP) para fiscalizar quem chega à cidade pelo interior; e na zona sul, perto do ginásio Juca Cobra, para conter os turistas que chegam por Espírito Santo do Pinhal (SP). “Não fizemos qualquer contenção na zona leste visto que precisaríamos de mais duas barreiras, uma na Ceasa e uma outra nas proximidades da represa Saturnino de Brito. As forças de segurança já estão no limite e não podemos descuidar das fiscalizações. O nosso foco está nas divisas com o estado de São Paulo e seguimos ainda a orientação do governo estadual que determina que as barreiras sejam, preferencialmente, interestaduais”, explicou o secretário de Defesa Social, Rafael Conde.

Quem precisar vir à cidade a trabalho terá que apresentar documento comprobatório da atividade ou da prestação de serviço a ser exercida, sem direito a acompanhante. Para consulta médica, o cidadão também terá que apresentar o documento que comprove o agendamento, ficando vedada a entrada de acompanhante, salvo se comprovada a necessidade por orientação médica.

Lockdown

O prefeito Sérgio Azevedo disse que a medida, que é ainda mais restritiva, não é descartada caso a situação na saúde se agrave. “ Caso precise nós iremos fazer. Algumas cidades próximas já estão fazendo. Para que isso não aconteça depende de cada um de nós”, concluiu o prefeito.