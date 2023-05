Em comemoração ao Dia das Mães, Receita Federal doa R$480 mil em mercadorias para entidades beneficentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 9 de maio, a Receita Federal realizará a doação de mercadorias apreendidas para entidades beneficentes em comemoração ao Dia das Mães. Serão beneficiadas 15 instituições filantrópicas. Ao todo, serão destinados aproximadamente R$480 mil reais em mercadorias. O evento acontece no depósito de mercadorias apreendidas em Poços de Caldas, às 10 horas.

Serão beneficiadas as seguintes instituições:

Associação Assistencial Projeto Nova Vida – Associação Margaridas de Três Corações

Associação Bem Viver de Apoio a Comunidade de Poços de Caldas

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá – APAEI

Associação de Voluntários Café com as Poderosas de Varginha

Associação de Voluntários Novos Ventos de Varginha

Associação do Voluntariado da Oncologia de Três Corações

Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva

Bem-Me-Quer – Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Monte Santo de Minas

Casa de Caridade e Assistência a Maternidade e Infância de Itanhandu

Casa do Caminho de Poços de Caldas

Centro Espírita Amor e Caridade de Varginha

Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança – FUNGOTAC de Poços de Caldas

Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV – Hospital Bom Pastor

Lar São Vicente de Paulo de Jacutinga – ILPI

Lar São Vicente de Paulo de Juruaia

As instituições receberão smartphones, caixas de som, conversor de imagens, fones de ouvido, relógios, acessórios para celular, lâmpadas de Led e outros eletrônicos. Todos os itens foram apreendidos em operações realizadas pela Receita Federal e forças policiais no trabalho de repressão à importação irregular de mercadorias.

O delegado da Receita Federal em Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa sobre a ação “Nossa intenção é reverter esses produtos em benefício da sociedade. Para esse evento específico selecionamos entidades de várias cidades do Sul de Minas que realizam trabalhos de acolhimento e assistência às mães, que exercem um papel fundamental em nossa sociedade. As mercadorias serão revertidas em recursos, possibilitando que as entidades melhorem a prestação de serviços para seus públicos. Com essa destinação, a Receita Federal cumpre seu papel para o desenvolvimento e bem-estar social”.

Estarão presentes no evento o delegado da Receita Federal em Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, o chefe da agência da Receita Federal em Poços de Caldas analista tributário Vitor de Castro Braga e o responsável pelo Depósito de mercadorias Apreendidas analista tributário Edir Simões Junior.

Apreensões no Sul de Minas

No período de janeiro a março de 2023, o valor de mercadorias apreendidas por importação irregular, incluindo cigarros e outros itens contrabandeados, chegou a R$6.494.611,23 milhões. A maior parte dos itens apreendidos foram cigarros, aparelhos celulares e eletrônicos.

De acordo com o delegado da Receita Federal em Varginha, o auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, “este resultado é fruto de um trabalho da Delegacia da Receita Federal em Varginha com apoio da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em Minas Gerais (Direp06), com foco nos trabalhos conjuntos de inteligência aliados às operações de repressão. Ressaltamos também a importante parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar no combate ao contrabando e ao descaminho”.

As operações têm o objetivo de proteger a indústria nacional e os importadores regulares. Impedindo a sonegação de impostos e a entrada de produtos no país que não atendam as regulamentações para uso e consumo que sejam seguros para a sociedade. Desta forma, a Receita Federal promove a manutenção de empregos formais, a defesa da sociedade e um melhor ambiente de negócios no Brasil.

De acordo com a legislação, as mercadorias apreendidas pela Receita Federal podem ser destinadas para outros órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos, promovendo a redução de gastos públicos e ampliando os trabalhos realizados por tais instituições.

Evento

Data: 09/05/2023 (terça-feira)

Hora: 10h

Local: Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas

Para saber mais sobre destinação de mercadorias para entidades beneficentes, acesse: Doações de mercadorias apreendidas ou abandonadas — Receita Federal (www.gov.br)

Beatriz Aquino