Em comemoração do “Dia Mundial de Conscientização do Autismo” vem aí o 2°Autinique de Botelhos

No próximo dia 7 de abril, em comemoração ao “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”, a cidade de Botelhos se prepara para receber o 2° Autinique. Idealizado e organizado por Andrieli Martins, Lais e Valquene, o Autinique promete ser um momento especial para autistas, suas famílias e amigos da região, incluindo áreas como zona rural, Palmeiral e São Gonçalo.

O evento, que acontecerá no salão de festas da Igreja São João Batista, na Rua São Gonçalo, das 8:00 às 10:30, tem como objetivo promover um encontro entre famílias atípicas, proporcionando troca de experiências, aprendizado, recreação e a oportunidade de bate-papo com profissionais especializados.

Para garantir que todas as informações necessárias cheguem ao público, a organização promete disponibilizar detalhes sobre o evento através de posts e vídeos nas redes sociais ao longo da semana.

Além disso, o Autinique ainda está em busca de doações para garantir o sucesso do evento. É importante ressaltar que o autismo é um espectro que engloba habilidades e limitações, e o foco deve estar nas possibilidades, não apenas nas dificuldades.

Serviço

Data: 07 de abril de 2024

Horário: 08 horas às 10h30min

Local: Salão de festas da Igreja São João Batista – Rua São Gonçalo / Botelhos-MG

*gratuito

