Em fevereiro, quase 25 mil doses da vacina contra covid são aplicadas em Poços

Só neste mês de fevereiro a equipe de imunização contra COVID-19 em Poços de Caldas já imunizou o total de 24.754 pessoas, com 2ª e 3ª dose e 1ª dose da vacina pediátrica.

Falando de um âmbito geral, desde o início da vacinação contra COVID-19, a porcentagem da cobertura vacinal em Poços, está maior do que os números do Estado de Minas Gerais.

De acordo com dados divulgados pelo Vacinômetro Estadual, no município de Poços foram 71.655 doses de reforço aplicadas, o que representa que 66,1% das pessoas aptas a receberem o imunizante já foram vacinadas. Uma porcentagem alta, comparada aos dados de âmbito estadual, onde 40,69% das pessoas aptas a receberam a 3ª dose foram vacinadas.

Outro número que chama atenção é em relação a estimativas de crianças a serem vacinadas, 8.412 doses infantis já foram aplicadas, o que representa que 61,5% da população infantil apta, já foi imunizada. Já no Estado de Minas Gerais, 47% da população infantil de 05 a 11 anos foi imunizada.

O avanço da vacinação em Poços, foi possível devido ao trabalho, comprometimento, agilidade e dedicação dos profissionais de saúde que atuam na Sala de Vacina da Urca e nas salas de Vacina dos bairros. As equipes sempre passam por capacitação, com o intuito de melhorar ainda mais o atendimento a população.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi ressalta que os números da vacinação na cidade são resultados do esforço dos profissionais. “O trabalho da vacinação em Poços tem sido exemplar e os números mostram a liderança na nossa cidade em termos estaduais e nacionais, isso se deve ao trabalho das pessoas que tem se dedicado a esse programa de imunização que ocorre há mais de um ano funcionou por muitas oportunidades nos finais de semana. O trabalho é feito sem esmorecimento, sem cansaço e com grande aceitação da população. Um dos pontos altos contenção a pandemia em nossa cidade, sem dúvidas é a vacinação.”

Desde o início da campanha de vacinação contra COVID-19 o município já aplicou o total de 353.539 doses de vacina. Foram 145.864 primeiras doses aplicadas, 132.753 segundas doses aplicadas, 3.267 pessoas vacinadas com dose única e 71.655 pessoas vacinadas com a 3ª dose do imunizante.

