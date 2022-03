Em Poços de Caldas, uso de máscara em locais abertos deixa de ser obrigatório

Seguindo a orientação do Estado, o Comitê COVID-19 publicou nesta segunda-feira (14), uma nova resolução que determina a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em ambientes abertos em Poços.

A suspensão da obrigatoriedade no âmbito estadual, foi anunciada pelo Governador Romeu Zema e começou a valer no último sábado (12).

O uso de máscara de proteção individual, cobrindo boca e nariz, passa a ser facultativo, em ambiente aberto, cabendo a cada pessoa ou responsável legal, dispor sobre a sua utilização.

Mesmo com a suspensão, alguns critérios são recomendados:

– A manutenção da utilização de máscara de proteção individual, cobrindo boca e nariz, para idosos, indivíduos que possuam comorbidades ou doenças imunossuprimidas ou que não estejam com o esquema vacinal completo.

– Pessoas que apresentem sintomas de síndromes gripais ou que estejam contaminadas pela COVID-19 devem continuar usando máscaras, a fim de conter a disseminação do vírus.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.