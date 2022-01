Em Poços de Caldas, vacina contra Covid vai estar disponível em mais dois locais

A partir da próxima segunda-feira (17), além dos 05 locais que já aplicam a vacina contra COVID-19, mais 02 salas de vacina nos bairros aplicarão o imunizante.

A Estratégia de Saúde da Família, do bairro Santa Rosália e do bairro Caio Junqueira disponibilizarão a vacina contra COVID-19. A ampliação tem o intuito de trazer mais comodidade, conforto e agilidade na aplicação da vacina, além de oferecer mais opções a população.

A sala de vacina do bairro Santa Rosália, se localiza na Rua Dr. Antenor Damini, nº 233. No bairro Caio Junqueira, a unidade fica na Rua das Mangueiras, n° 262. O horário de funcionamento será das 08h ás 13h.

“A ampliação das salas de vacina contra COVID-19 no município será muito benéfico para toda a população. Teremos mais dois locais nos bairros para atender a demanda da imunização e consequentemente aumentaremos a cobertura vacinal. É uma oportunidade de quem ainda não se vacinou ou de quem está com a vacina atrasada de receber o imunizante”, ressaltou a secretária-adjunta de saúde, Rosilene Faria.

