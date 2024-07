Emoção marca finais da primeira edição da NBA National Cup 2024 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas (MG) – Finais ‘de gente grande’ neste domingo, dia 7, na rodada de decisões que encerrou a NBA National Cup 2024, o maior campeonato promovido pelo programa NBA Basketball School no mundo. Com excelente público nas arquibancadas, as quatro finais categorias sub-12 e sub-15 (masculina e feminina) foram marcadas pelo alto nível de basquete e pela emoção no ginásio da Associação Atlética Caldense, na cidade mineira de Poços de Caldas. Colégio Bandeirantes (SP), Clube Monte Líbano (RJ), Recanto Verde Sol Basketball (SP) e Associação Amigos do Basquete de Palmas (TO) são os primeiros campeões da história. Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina, destacou o alto nível e agradeceu o acolhimento de todos da cidade-sede do evento.

– A National Cup superou todas as nossas expectativas. Vimos um evento bem organizado, com partidas de alto nível, muito disputadas, uma garotada apaixonada e dedicada, mostrando o quanto o programa está desenvolvido. Quero agradecer à participação e contribuição de todos, atletas, técnicos, equipes e famílias, que fazem com que o NBA Basketball School siga sempre crescendo, das escolas, clubes e de toda a cidade de Poços de Caldas, que nos receberam tão bem e ajudaram o evento a ser o sucesso que foi. Estamos muito felizes e ansiosos já por 2025.

Nomes importantes do basquete brasileiro marcaram presença como Bruno Fiorotto, Raul Togni, Mari Camargo e Arthur Belchior, todos com passagens pela Seleção Brasileira, e Carlos Renato dos Santos, árbitro de duas finais olímpicas (Sydney-2000 e Atenas-2004). Além deles, Helen Luz (ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica), Alex Garcia (ex-NBA e ex-capitão da Seleção Brasileira) receberam camisetas douradas e passam a ser, a partir de agora, oficialmente, ‘Embaixadores’ do programa NBA Basketball School no Brasil.

– Fiquei muito feliz com o convite. Tenho uma história que me orgulha muito na WNBA e agora uma relação muito bacana com o NBA Basketball School. Estar nos eventos, conviver com essa garotada, participar dos camps e dos eventos é uma oportunidade de fazer parte do sonho desses meninos e meninas – afirmou Helen, que atuou pelo Washington Mystics.

– É muito legal viver essa atmosfera do NBA Basketball School. Vimos quatro finais emocionantes, a garotada com sangue nos olhos, deixando tudo em quadra, jogando com muita paixão. E é muito importante ver isso, porque eles são o futuro do nosso esporte, vão jogar em grandes clubes, representar o nosso pais lá fora, vestir a camisa da Seleção Brasileira. Só tenho a agradecer o convite, é motivo de orgulho fazer parte do programa – comentou Alex, que jogou pelo San Antonio Spurs e pelo New Orleans Hornets.

Todos os campeões receberam anéis e bonés de campeão da primeira edição da NBA National Cup. Tabela completa com todos os resultados do campeonato neste link.

Wilson, New Era e Liga de Basquete Feminino (LBF) foram apoiadores oficiais da competição. A Think Sports é a agência responsável pela organização e supervisão do programa NBA Basketball School no Brasil e no Uruguai.

Durante o evento, o público viu bem de pertinho o Troféu Larry O’Brien, taça entregue aos campeões da temporada da NBA, que ficou em exposição Parque do Cristo. Todas as quase 100 partidas da programação da National Cup estão programadas para a Associação Atlética Caldense. Ao longo da semana, os jogos foram realizados na Caldense e no Colégio Pelicano. Desafios, treinos e as atividades tiveram SESC e Colégio Sete de Setembro como sedes. Além disso, uma programação repleta de atividades pela cidade, eventos pensados para oferecer experiências a fãs de todas as idades, famílias e comunidade, como Kids Run, FanZone (Parque Municipal), clínicas sociais e a loja oficial do NBA Basketball School.

Na cerimônia de premiação, o prêmio ‘Fair Play’ foi entregue ao Marista Conceição, de Passo Fundo (RS), como homenagem e reconhecimento ao amor ao esporte e esforço da escola em participar do evento mesmo com todas as dificuldades causadas pela tragédia das enchentes que atingiram mais de 470 municípios do Rio Grande do Sul. Abaixo a relação de campeões dos Desafios de Habilidades Wilson, do Torneio de 3 Pontos Wilson, das escolas campeãs e dos atletas eleitos ‘MVP’s (Melhores Jogadores) do evento.

Categoria sub-12

Campeão – Colégio Bandeirantes-SP

Vice-campeão – AR4 Basquete-DF

Terceiro lugar – Rio Pardo Futebol Clube-SP

Desafio de Habilidades Wilson – João Manzoli (Colégio Bandeirantes-SP)

Torneio de 3 Pontos Wilson – Gael Bitencourt (AR4 Basquete-DF)

Categoria sub-15 Starter

Campeão – Associação Amigos do Basquete de Palmas-TO

Vice-campeão – RB Move-SP

Terceiro lugar – One Basketball / Colégio Ilimit-SP

Desafio de Habilidades Wilson – Miguel Alves (Colégio Pelicano-MG)

Torneio de 3 Pontos Wilson – Lucas Pititto (RB Move-SP)

MVP das Finais – João Fábio Sousa (Associação Amigos do Basquete de Palmas-TO)

Categoria sub-15 feminino

Campeão – Recanto Basketball-SP

Vice-campeão – Colégio Bandeirantes-SP

Terceiro lugar – Rio Pardo Futebol Clube-SP

Desafio de Habilidades Wilson – Marina Sales (Colégio Bandeirantes-SP)

Torneio de 3 Pontos Wilson – Maria Clara (Recanto Basketball-SP)

MVP das Finais – Istefane Lorane (Recanto Basketball-SP)

Categoria sub-15 masculino All-Star

Campeão – Clube Atlético Monte Líbano-RJ

Vice-campeão – Colégio Bandeirantes-SP

Terceiro lugar – Associação Atlética Caldense-MG

Desafio de Habilidades Wilson – Lucas Guedes (Associação Atlética Caldense-MG)

Torneio de 3 Pontos Wilson – Leonardo Martelli (Colégio Bandeirantes-SP)

MVP das Finais – Gabriel Simas (Clube Atlético Monte Líbano-RJ)

Prêmio ‘Fair Play’ – Marista Conceição (RS)

NBA NATIONAL CUP 2024 EM NÚMEROS

– 450 atletas participantes

– 30 escolas e clubes participantes

– 60 técnicos envolvidos

– 7 estados do Brasil

(Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo)

– 4 sedes de competição, treinos e desafios

(Colégio Pelicano, Colégio Sete de Setembro, SESC e Associação Atlética Caldense)

– Cerca de 100 jogos divididos em quatro categorias

– 500 participantes em clínicas (incluindo clínica exclusiva LBF)

– ½ tonelada de alimentos arrecadados em prol de ações sociais do SESC