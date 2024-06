Empreende Poços acontece dia 22, com grandes nomes do empreendedorismo nacional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Empreende Poços acontece no próximo dia 22 de junho, no Centro Nacional de Convenções (CENACON) – Poços de Caldas, trazendo para a cidade grandes nomes do empreendedorismo nacional para debater questões como ecossistemas de negócios, comunicação, marketing, finanças e crescimento das empresas, entre outros.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que vem fomentando a cultura do empreendedorismo na cidade, por meio de eventos como Conexão Sedet, que já se encontra em sua sexta edição. O secretário da pasta, Franco Martins, participa, às 17:20h, junto com representantes do Sebrae, de um painel que irá debater o Futuro de Poços de Caldas na área.

As palestras e debates terão início às 7:30h, com encerramento às 21:00. O evento apresenta nomes como Thiago Nigro, Giovanni Begossi, Micarla Lins , Wellyghan Júnior , Otávio Ribeiro , Nathalia Beauty , Elinton Varalda , Rodrigo Gianotto, Felipe Pacheco, Thiago Cavalcante, Cristiano Freitas e Pablo Vilela.

O Empreende Poços é destinado aos empreendedores de Poços de Caldas e região. É recomendado para quem já tem ou quer desenvolver seu negócio aumentando a sua margem de lucro, escala e ecossistema. Abordará uma variedade de temas relacionados ao empreendedorismo, incluindo estratégias de negócios, inovação, marketing, liderança e outros.

Os organizadores do evento são Otávio Ribeiro, empresário reconhecido pelo maior ecossistema de saúde do Sul de MG, e Wellyghan Junior, renomado advisor e consultor de grandes empresas no Brasil.

Os participantes terão acesso a palestras, workshops e painéis apresentados por especialistas renomados no campo do empreendedorismo; excelente oportunidade para networking; Inspiração e motivação a explorar novas ideias e superar desafios; aumento da visibilidade e o reconhecimento empresarial; Além de encontrar novos fornecedores, parceiros e até possíveis clientes

Mais informações e inscrições no site do evento www.empreendepocos.com.br