Empresa abre processo seletivo com 100 vagas em Poços

Atualizado em 19 de julho de 2025

A Indústria Docol realizará um processo seletivo no dia 29 de julho de 2025, a partir das 9h, no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas.

Instalada no Distrito Industrial, a empresa está com 100 vagas abertas para os cargos de Produção e Auxiliar de Produção. As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

A ação representa uma importante oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho, além de reforçar o setor produtivo da cidade.

Interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado.

Sobre a Docol

Fundada em 1956, a Docol é uma indústria brasileira com sede em Santa Catarina, especializada na fabricação de metais e louças sanitárias. Ao longo das décadas, tornou-se uma das principais exportadoras do setor na América Latina, com presença em mais de 30 países. A empresa mantém foco em inovação, com diversas patentes registradas e investimentos constantes em tecnologia industrial.

Em 2024, a Docol inaugurou uma fábrica em Poços de Caldas (MG), voltada à produção de louças sanitárias. A unidade, instalada no Distrito Industrial, representa um importante polo de geração de empregos na cidade, com capacidade produtiva de cerca de 35 mil peças por mês.