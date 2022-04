Empresa de antenas e cabos deve investir R$52 milhões em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi assinado na tarde desta quarta-feira (13), no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, o Protocolo de Intenções para instalação no Distrito Industrial de Poços de Caldas, da empresa Solutions Tecnologia em Antenas e Cabos. Situada na cidade de São José dos Campos (SP) e com uma filial no município de Extrema (MG), é uma empresa pertencente ao grupo econômico Cabletech.

Sua nova fábrica a ser construída em Poços de Caldas, ficará situada em uma área total de 41.904 m², no DI do município e realizará a produção de cabos de fibra óptica e antenas. Com a nova empresa, serão gerados mais de 100 novas vagas de emprego diretos. Os investimentos realizados na cidade, ultrapassam os R$52 milhões de reais. Como contrapartida social ao município, serão destinados R$500 mil ao Fundo Municipal de Inovação Ciência e Tecnologia.

O prefeito Sérgio Azevedo, juntamente com demais secretários presentes, comemorou a chegada de mais uma empresa à Poços de Caldas. “Novos investimentos na cidade e mais empregos gerados dentro do município. É muito bom Poços continuar atraindo grandes empresas e ficamos muito felizes em contribuir sempre com o desenvolvimento da cidade.”

O empresário e CEO do grupo Cabletech, João Arantes da Silva Filho, aproveitou para comentar as expectativas da empresa do grupo, na cidade. “Nossas expectativas são as melhores possíveis ao município. Atualmente temos operação no Brasil e exterior e é uma alegria muito grande estarmos aqui em Poços de Caldas. Me sinto bastante orgulhoso e também muito honrado pela recepção do município com a empresa. Apostamos muito aqui e pretendemos o quanto antes iniciar nossas operações, mesmo que de forma reduzida. A previsão é que em cerca de 1 ano nossa fábrica já esteja completamente consolidada.”

Recentemente, foi anunciada também para a cidade a vinda de outras 9 empresas. Somados os R$31.188.500,00 de investimentos, a este novo anúncio, Poços totaliza quase R$85 milhões de novos investimentos ao município, nas últimas semanas. Somando todas as 10 empresas anunciadas, são mais de 500 empregos diretos gerados e a contra partida social de quase R$7 milhões.

Durante a assinatura, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Thiago Mariano, ressaltou o trabalho da equipe para ampliar ainda mais o número de empresas na cidade. “Toda equipe da SEDET têm se empenhado para que consigamos acolher o máximos de empresas possíveis em nosso DI. Estamos honrados com mais uma empresa e seguiremos com o trabalho para que Poços siga em pleno crescimento econômico.”

O vice-prefeito Júlio César de Freitas participou da assinatura e também o vereador Wellington Paulista.

CABLETECH

A Cabletech foi fundada em 1995 tendo como atividade econômica a fabricação de cabos coaxiais destinados às grandes operadoras de TV por assinatura, como SKY e Claro, além de atender o comércio atacadista em geral.

Posteriormente, por questões estratégicas e para estender seu ramo de atividades, em 2011 foi fundada a Solutions, tendo como atividade econômica a importação e comercialização de cabos diversos para sistemas de telecomunicações, antenas receptoras de sinal via satélite e equipamentos coletores de sinais, entre outros.