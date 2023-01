Empresa em Distrito Industrial é roubada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu à rua Doutor Paulo Jorge Nader no. 13, no Distrito Industrial de Poços de caldas, na madrugada desta terça (24), para averiguar a denúncia da ocorrência de um roubo.

Segundo relatos das vítimas, o roubo teria acontecido por volta das 20hs nas dependências das obras da empresa Lavitta Engenharia. A ação teria sido executada por 06 indivíduos, sendo que 04 portavam revólveres e pistolas. Os homens, que estavam encapuzados, renderam as vítimas trancando-as num contêiner e subtraíram diversos maquinários de obras e dois veículos, sendo 01 caminhão Munck com adesivos Translog e 01 veículo VW Saveiro com adesivo Lavitta, bem como pertences pessoais das vítimas, como celulares.

As vítimas relataram que ficaram trancadas até o horário de 00:20h, e somente após conseguirem se desvencilhar, foi que realizaram o acionamento via 190 da Polícia Militar.

Durante levantamento das placas dos veículos, a Polícia recebeu a informação de que o veículo VW Saveiro havia passado no radar sentido Águas da Prata, sendo realizado contato com militares daquela cidade.

Nas proximidades da obra foram encontrados em uma lixeira os celulares das vítimas.

As autoridades seguem em intenso rastreamento para localização dos autores.

Beatriz Aquino