Empresa vai investir R$200 milhões em Poços e gerar mais de 500 empregos

Foi oficializada na manhã desta terça-feira (26), na planta da Lorenzetti em Poços de Caldas, os novos investimentos para a fábrica local no valor de R$200 milhões, por parte da empresa. O aporte será diluído em duas fases dentro dos próximos três anos. A primeira fase envolve R$80 milhões de investimentos e a segunda R$120 milhões. Com os valores previstos, serão 500 novas vagas de empregos diretos, além de indiretos em Poços de Caldas.

O CEO da Lorenzetti, Eduardo José Coli, esteve presente na oportunidade e comentou sobre as perspectivas de ampliação.

“Nós faremos um investimento importante e em duas fases, na planta de Poços de Caldas e naturalmente precisaremos de muita mão de obra, por isso a geração de novas vagas de emprego diretos e indiretos. Isso mostra a confiança que temos na cidade e a importância de toda infraestrutura e atenção oferecida por parte da Prefeitura de Poços de Caldas.”

O prefeito Sérgio Azevedo, ressaltou a importância de valorizar todas as empresas já consolidadas na cidade. “Além de novas empresas chegando ao município, vamos valorizar ainda mais as empresas que já estão instaladas e consolidadas em Poços de Caldas. Temos um orgulho muito grande da Lorenzetti que começou a operar na cidade com 120 funcionários e hoje tem objetivo de alcançar 1.120 trabalhadores. Poços está aberto para novos investimentos e estará neste apoio para que as empresas tenham as condições ideais para seu desenvolvimento local.”

O gerente de Manufatura Industrial da planta da Lorenzetti em Poços, Dalton Ricardo Vieira comentou sobre o desenvolvimento local. “Atualmente na planta de Poços de Caldas trabalhamos no ramo de louças sanitárias que na empresa cresceu 70% só em 2020. Com estes investimentos a planta que hoje tem cerca de 35 mil m² de área construída, passará para 55 mil m² e isso proporcionará a admissão de cerca de 500 pessoas, que começarão a ser contratadas a partir de 2022.”

Na oportunidade uma visita guiada foi realizada com todos os presentes, por parte da diretoria da Lorenzetti. A planta de Poços de Caldas, fica localizada na Av. Geraldo Martins Costa.