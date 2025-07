Empresário analisa economia e política no Jornal 360

Atualizado em 21 de julho de 2025

Empresário comenta novo Código Tributário, tarifaço de Trump, mercado de café e política no Jornal 360

A mais recente edição do Jornal 360, apresentado por Carol Affonso, recebeu o empresário Sílvio José Ferreira para um bate-papo aprofundado sobre temas de grande relevância para a economia e a sociedade brasileira.

Durante a entrevista, Sílvio comentou as mudanças previstas no novo Código Tributário Nacional, com destaque para a implementação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), cuja cobrança está prevista para começar em janeiro de 2027. Ele também alertou que as alterações legais e cadastrais já começaram a vigorar neste mês e devem se estender ao longo de todo o ano de 2026, exigindo atenção especial de empreendedores, contadores e gestores públicos.

Outro tema abordado foi o chamado “tarifaço de Trump”, uma política de aumento de tarifas de importação proposta pelo ex-presidente norte-americano, que pode ter impactos significativos no comércio internacional, especialmente em países exportadores como o Brasil.

Sílvio também falou sobre o mercado de café, setor no qual tem grande experiência, avaliando os desafios e oportunidades para produtores e comerciantes em meio ao cenário político-econômico atual.

A entrevista ainda abordou questões políticas, com uma análise crítica do momento vivido no país e suas implicações para o ambiente de negócios.

📺 Assista à entrevista completa:

https://youtu.be/b-xXEGc7srg

O Jornal 360 vai ao ar toda quinta-feira, às 20h, com reapresentação aos domingos, às 19h30, na programação da TV Poços.