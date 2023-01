Empresário Marcos Carvalho Dias é o entrevistado de hoje no Hora da Verdade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para falar sobre a administração e projetos para os pontos turísticos de Poços de Caldas, o empresário Marcos Carvalho Dias será o entrevistado de hoje (30), no programa Hora da Verdade, conduzido por Wiliam Oliveira.

O empresário, à frente da empresa Zoo das Aves, foi vencedor do processo licitatório de concessão dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas. Os equipamentos turísticos abrangidos e integrantes do circuito turístico são: Complexo Cristo Redentor (teleférico e a rampa de voo livre); Fonte dos Amores; Recanto Japonês; e Complexo Turístico Véu das Noivas.

O programa vai ao ar hoje às 20h00 nos canais 21.1 Digital – 321.1 SKY e via Internet em tempo real.

Marcos de Carvalho Dias é economista, formado pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro em 1971 e Pós-Graduado em Controle de Gestão e Marketing pelo Institut Supérieur d’Économie et Cooperation Européenne em Paris, França, em 1972 e 1973.

Iniciou sua carreira profissional na Sociedade Laticínios Caldas Ltda., hoje Danone Ltda., em 1970, lá permanecendo até 1976. Em seguida trabalhou na Indaiá Águas Minerais S.A. – 1976 / 1979 – e na Empresa de Águas São Lourenço, do Grupo Perrier – 1979 / 1980 – e, depois na Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas.

Em 1990 fundou a empresa de distribuição de defensivos agrícolas MCD Comércio e Agricultura Ltda., dedicando-se também à cafeicultura na Fazenda Arco Íris, de sua propriedade e, em seguida, à Fazenda Indiara, no Estado do Mato Grosso onde trabalhou com pecuária e plantio de soja.

Nascido em Poços de Caldas, filho de Moacyr de Carvalho Dias e Lilia Maria Pereira de Carvalho Dias, tem hoje sua principal atividade no ramo imobiliário, mas é também – há muitos anos – Vice Provedor da Santa Casa de Poços de Caldas e Diretor do Zoo das Aves.

Sua atividade empresarial atualmente distribui-se entre a Cadap Ltda., holding não financeira e construtora de prédios e casas para revenda, Campo das Árvores Administradora de Bens Ltda., coproprietária e gestora do Serras Altas Residencial & Golf e da CITur.PC Ltda. empresa sucessora da Zoo das Aves Ltda., vencedora do processo de licitação e futura gestora dos pontos turísticos de Poços de Caldas.

O Programa Hora da Verdade vai ao ar toda segunda-feira, às oito da noite.

Beatriz Aquino