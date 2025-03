Empresas têm até 1º de abril para fazer inscrição na Olimtra

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 45ª Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra) está recebendo inscrições de empresas interessadas em participar da maior competição esportiva de Poços de Caldas. Ao toso, são 30 modalidades. O evento vai ocorrer durante todo o mês de maio, reunindo mais de mil atletas-trabalhadores.

Os interessados devem retirar a ficha de inscrição por modalidade na Secretaria de Esportes e entregá-la até o dia 1º de abril. No dia 8, acontece o congresso técnico no Centro Administrativo, às 14h, quando haverá definição do sistema de disputa. Neste dia, é obrigatória a presença de um representante da empresa inscrita.

No dia 22, ocorre a divulgação da tabela oficial da competição e também a entrega da ficha de inscrição nominal (atletas).

Modalidades: atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, corrida rústica, dama, dominó, futebol de campo, futebol de mesa, futebol society, futsal, futevôlei, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, natação, peteca, pebolim, sinuca, snooker, squash, tênis de campo, tênis de mesa, truco, vôlei, vôlei de areia e xadrez.

A abertura da Olimpíada dos Trabalhadores está marcada para o dia 1º de maio, às 8h, no Parque Municipal Antonio Molinari, com desfile das delegações e as primeiras competições. Mais informações: 3697-2081 / 2082.