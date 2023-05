ENAF volta com força total em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um dos maiores congressos e feira sobre o mundo do esporte, fitness e saúde

do Brasil ocorrerá de 2 a 4 de junho no CENACON em Poços de Caldas

São 35 anos de história, e mais de 70 edições pelo Brasil afora. O ENAF– Congresso e Feira de esportes, fitness e saúde, volta repaginado para a cidade, onde, por 3 dias, o sul de minas se torna a referência nacional da

saúde e do esporte. Segundo o coordenador do evento, Thiago Veiga “Nesse ano de 2023 a feira de negócios ENAF volta a Poços de Caldas com grandes marcas de expositores nacionais, que trazem as maiores novidades do ramo

Fitness”. Vale lembrar que o evento é referência no ramo, recebendo milhares de visitantes de todo Brasil, potencializando o turismo e a economia na cidade.

Em paralelo à feira, também nas salas do CENACON, ocorrerá cursos de capacitação nas diversas áreas do mundo esportivo, com destaque a Formação em coaching de emagrecimento, treinamento funcional, meeting de

atividades aquáticas, musculação feminina, liberação miofascial, terceira idade recreativa e técnicas de defesa pessoal, sendo todos, liderados pelos melhores profissionais do mercado, de altíssimo nível, como Jonato Prestes, Eduardo Haddad, Luis Claudio Bossi, Fernando Maradona, Kenji Takashi, Antônio Paulão, Santiago Paes, entre outros. Sobre a qualidade do evento, o professor, e mestre, Fernando Maradona aponta que “É uma forma de trazer os melhores

treinadores, os melhores pesquisadores, para que o pessoal, os educadores de Minas, pudessem ter uma visão do que está acontecendo a nível da educação física nacional”. Este ano, a principal atração, e procura, fica a cargo da

educação física inclusiva, onde o curso de “Autismo estratégias de treinamento” se sobressai.

Já as aulas teóricas e práticas de Beach tênis serão realizadas no parceiro Ziel – Av. Mansur Frahya, 1225 – Jardim Elizabete, uma referência de beach tênis na cidade. Inclusive, no mesmo local acontecerá uma confraternização especial, no dia 03 de junho às 19h, com música ao vivo e uma grande partida dos vencedores de beach tênis nacionais contra os da região, onde os congressistas, além do 10% de desconto na comanda, poderão aproveitar a oportunidade para expandirem seu conhecimento e networking.

Os grandes destaques do evento ficam sob responsabilidade dos Campeonatos de fisiculturismo, o Muscle Contest no sábado, incontestavelmente animado e interessante, e do Campeonato de Natural Body Building e fitness no domingo. As inscrições para participar e assistir estão abertas. Segundo Marcelo Bueno da NBFBRASIL/ INBABRAZIL, responsável

pelo campeonato Natural de BodyBuilder “Atletas refletindo um corpo estético saudável e testados antidoping, trazem a Minas Gerais, seleiro de atletas naturais, uma etapa classificatória para o Natural Olympia US. Somos naturais,

somos reais!”

O ENAF acontece de 02 a 04 de junho de 2023, em formato presencial no CENACON em Poços de Caldas – Av. Ver. Edmundo Cardillo, 3500 – Jardim Del Rey – e contará com uma praça de alimentação para os visitantes. O evento conta com o apoio do Minas Garden Hotel, Cervejaria Ziel e patrocínio: TNT Performance e SCA.

Cumpre lembrar que a Feira tem entrada gratuita, mas para os Campeonatos, é necessário adquirir ingressos, cujos valores e disponibilidades estão informados no site www.portalenaf.com.br. Dentro da cota parte, estudantes tem 20% de desconto. Maiores informações Whatsapp: (35) 9.9725-9528.

Beatriz Aquino