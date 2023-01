Encarte Musical apresenta Banda Sem Lei em evento on line

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Já pensou em curtir um show de rock sem sair de casa? O Encarte Musical, evento criado pelo Instituto Cultural Companhia Bella de Artes e o produtor cultural Rodrigo Lee, apresenta nessa sexta feira (13), às 20hs, a banda Sem Lei em evento totalmente online.

SEM LEI é uma banda de rock acústico de Poços de Caldas que tem como suas principais influências o Rock Nacional e internacional das décadas de 1980, 1990 e 2000. Fundada no ano de 2021 por Elvis Vitório (Percussão), Luciano Dias (Baixo) e Pyter (Vocais e violão), a banda vem se apresentando em pubs, bares, restaurantes e eventos de rock. O grande diferencial da banda é que além apesar do foco no acústico, ela é composta por 3 membros, trazendo além dos tradicionais: violão e cajon, também o som do baixo para balancear, animar e chamar a atenção do público.

A apresentação estará à disposição pelo link:

O Encarte Musical acontece uma vez por mês no Teatro Nicionelly Carvalho, da Cia Bella de Artes.

Beatriz Aquino