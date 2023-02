Banda Semântica se apresenta no Encarte Musical nessa sexta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira (10), o Encarte Musical traz a apresentação da banda Semântica. A banda surgida no ano de 2019, e formada por Cesar Henrique(Cezinha)-Vocalista e baixista; Andre Souza(Deco)- Guitarrista e vocal de apoio e Pedro Henrique(Agop)-Baterista e Percussionista.

O real objetivo da banda é fazer canções profundas e melódicas através do estilo “Emocore”, e que as pessoas possam se identificar com cada letra e melodia composta. Em 2021 a banda lançou o seu primeiro single, com a música “Chance”. Atualmente a banda segue tocando e produzindo muito material para ser lançado nesse ano. Na data 19/01/2023 chegou o segundo Single da banda, a música “Ao Lado Meu”. Atualmente a banda finalizou o Álbum que contém 10 faixas, que ainda não tem previsão de lançamento, mas será em 2023.

O Encarte Musical é um evento criado pelo Instituto Cultural Companhia Bella de Artes e o produtor cultural Rodrigo Lee, e visa a divulgação de trabalhos autorais. Acontece no Teatro “Nicionelly Carvalho”, da Cia Bella de Artes, na segunda semana de cada mês.

SERVIÇO:

Encarte Musical – banda Semântica

Teatro “Nicionelly Carvalho”, da Cia Bella de Artes

Sexta-feira 10.02 às 20h.

Beatriz Aquino