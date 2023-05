Encarte Musical traz edição on line do show – Sarau Poemas & Canções do cantor Rodrigo Augusto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Encarte Musical, evento criado pelo produtor cultural Rodrigo Lee e o Instituto Cultural Companhia Bella de Artes, e visa a divulgação de trabalhos de artistas locai, trará nessa sexta-feira (12), show do cantor e compositor Rodrigo Augusto, apresentando o Sarau Poemas & Canções.

Acompanhado do violeiro Wanderson Lima. O repertório visitará os clássicos da música popular brasileira, intercalados com poesias de grandes nomes da nossa literatura.

O evento acontecerá às 19h30 com na sede da Red Records no formato on-line. A live será transmitida pelo canal do cantor, no: http://www.instagram.com/RodrigoAugustoMusic

Beatriz Aquino