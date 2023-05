Encerra hoje o prazo de entrega das declarações do IRPF 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prazo para a entrega da Declaração iniciou em 15 de março e encerra hoje (31/5) às 23h59min59s, horário de Brasília.

A Receita Federal reforça o alerta aos contribuintes para não perderem a data final, pois é cobrada multa daqueles que são obrigados a entregar a declaração e não o fazem dentro do prazo.

A multa corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, com limite de 20% do valor total do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Balanço

Até às 10h desta quarta-feira (31/05), foram recebidas 38.039.148 declarações do IRPF2023. Em Minas Gerais foram 3.652.812 declarações entregues, 9,58% do total nacional.

No Sul de Minas a expectativa é que sejam entregues 460 mil declarações. Até 23:59 de ontem, 30/05, foram entregues 437.304 declarações.

O contador de declarações está disponível aqui e hoje devido ao volume de declarações que estão sendo recebidas terão apenas 3 atualizações durante o dia.

Beatriz Aquino