Encerrada busca pelo poços-caldense desaparecido no Rio Mogi Guaçu

A equipe de Bombeiros de Mogi Guaçu – SP encerrou as buscas pelo jovem poços-caldense que se envolveu em um acidente de carro às margens da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340) no dia 2 de janeiro.

O veículo que o jovem estava conduzindo caiu no Rio Mogi Guaçu. O rapaz viajava em direção à Campinas-SP após passar o réveillon em Poços de Caldas com a família.

O Corpo de Bombeiros informou que as equipes se empenharam ao máximo nos trabalhos de busca, mas que devido ao período de chuva, o rio Mogi Guaçu estava com a água muito turva dificultando a visibilidade dos mergulhadores além das fortes correntes que tornaram os trabalhos ainda mais difíceis.

Beatriz Aquino

