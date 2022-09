Encontro de celebração do projeto Ohùn acontece neste feriado

O Projeto Ohùn irá realizar o encontro de celebração e encerramento da sua primeira edição com apresentação dos alunos, toque de tambores e homenagem a Zumbi de Palmares nesta quarta-feira, dia 07 de setembro, às 17h, na praça Nino Trindade – Praça do Zumbi do Palmares – Bairro Cascatinha.

O projeto, que iniciou suas atividades em maio deste ano e contou com duas oficinas e um curso, abordou práticas percussivas tradicionais dos povos de terreiros, seus toques, ritmos e musicalidades, além das histórias acerca dos povos africanos e da cultura afro-brasileira e negra.

Ao todo, 80 alunos participaram das atividades e tiveram contato com instrumentos tradicionais de terreiros, como agogô e atabaques, além de aprender os principais toques, como ijexá, cabula e congo, que são base da musicalidade afro-brasileira.

O projeto contou com a coordenação de Fernanda Gonçalves Lourenço e teve como professores Emerson César da Silva e Thais Stephanie da Costa, profissionais que estão diretamente ligados e atuantes quanto às práticas da cultura tradicional, dos povos de terreiros e da cultura afro-brasileira.

“Esta foi uma oportunidade que as pessoas tiveram de vivenciar a lindíssima cultura afro-brasileira, através de seus mantenedores, que são também os povos de terreiros”, destaca Fernanda Lourenço. “A celebração de encerramento é uma singela homenagem aos nossos ancestrais, que lutaram para manter vivas nossas raízes e nossa história!”, completa.

