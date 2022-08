Encontro de DKWS segue até domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os amantes dos carros antigos têm até domingo (28) para conferir o 18ª Blue Cloud – Encontro Internacional de Veículos DKW/Vemag no Parque José Affonso Junqueira. O acesso é livre e, além da exposição, há shows, praça de alimentação e outras atrações.

O Blue Cloud começou na quinta (25) e já está agitando a cidade. É o maior encontro de veículos DKWs das Américas e faz parte da comemoração dos 150 anos de Poços de Caldas. Ao todo, são 150 veículos espalhados pelo parque.

Além dos carros, o evento traz um pouco da cultura dos três países representados por meio de experiências culturais que contemplam a gastronomia, a música e a dança e a ambientação temática do espaço. O serviço de Bar e Gastronomia conta com chopp artesanal local, cervejas e outras bebidas. Na praça de alimentação do evento, gastronomia italiana e alemã, além de doces e milk-shakes.

DKW

A DKW é uma marca histórica que teve seus automóveis fabricados sob licença no Brasil pela Vemag entre 1956 e 1967. Aqui, a marca ficou conhecida popularmente como “DKV” (considerando que o “W” tem som de “V” em alemão). A sigla DKW significava inicialmente “Dampf-Kraft-Wagen”, carro de força a vapor, já que os primeiros produtos oferecidos pela empresa foram pequenos motores a vapor. Com o tempo, a empresa passou a oferecer motores a gasolina com ciclo de dois tempos, mas a denominação DKW foi mantida.

Blue Cloud

O Blue Cloud (numa tradução livre do inglês, “fumacinha azul”), foi criado em 2003. Ao longo de sua trajetória o evento foi sendo tematizado com o objetivo de ter atrativos diferentes a cada edição, se tornando um encontro único. Os aniversários de fabricação de modelos icônicos, as aventuras internacionais, os pilotos, projetistas, a Alemanha e a cidade de Brasília foram alguns dos temas já contemplados.