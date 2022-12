Encontro de Santo Rei volta pra Basílica Nossa Senhora da Saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com a decisão dos representantes das Companhias de Reis, em reunião realizada junto à Secult, na última semana, as Companhias de Santos Reis de Poços de Caldas voltarão a realizar os encontros na Basílica Nossa Senhora da Saúde (Matriz). Em 2023, o evento acontecerá no dia 7 de janeiro, às 13hs. O tradicional Encontro de Companhias de Santos Reis é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas. Em 2022, o encontro aconteceu na Capela de Santos Reis, na zona leste

Sete grupos participam do encontro: Cia. de Reis Córrego D’Antas, Bons Caminhos, Benedito Luiz da Costa (Sr. Ditinho), Três Reis Santos, Sr. José Vitor, Brasil Esperança (Sr. Amadeu) e Pedro Gomes.

O evento faz parte do calendário cultural do município e tem como objetivo a valorização e a preservação da cultura popular, atuando como ponto de encontro dos grupos locais e incentivo à manutenção da tradição da Folia de Reis no município.

Gustavo Dutra, secretário municipal de cultura destacou;

“O encontro visa garantir a preservação da cultura tradicional das Companhias de Reis e demonstra que Poços de Caldas é uma cidade que respeita e valoriza sua história. Com certeza, será uma tarde de muita fé, devoção e tradição do povo poços-caldense, sob as bênçãos de Santos Reis.”

Conhecidas em alguns locais como Ternos de Reis ou Bandeiras, as Companhias de Reis fazem parte de uma tradição que permanece no Sul de Minas, nascida da devoção a Santos Reis. O enredo da festa popular de origem portuguesa lembra a viagem dos três reis magos – Baltazar, Melchior e Gaspar – a Belém para encontrar Jesus recém-nascido.

Os cortejos, formado por músicos, cantores e palhaços (também chamados alferes ou bastiões) percorrem toda a região rezando através do canto, pedindo bênçãos aos donos das casas por onde passam, numa demonstração de fé e cultura popular. Os destaques das Companhias de Reis são os palhaços ou bastiões, com suas máscaras assustadoras, que representam os Reis Magos que se camuflam para enganar os soldados de Herodes.

Serviço

Tradicional Encontro de Companhias de Santos Reis

Data: 07/01/2023 – sábado

Local: Basílica Nossa Senhora da Saúde (Matriz)

Horário: das 13h às 18h

Beatriz Aquino