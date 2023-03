Encontro dos Músicos: 2ª edição acontece neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um dos grandes eventos que acontece na cidade, trazendo arte, cultura, e grandes músicos da região, para o lazer de várias pessoas que gostam de uma boa música e diversão.

A festa, que teve sua 1ª edição no mês de Janeiro de 2023, na casa de eventos Califórnia, com cerca de mais de 300 pessoas, retorna com uma nova equipe de artistas, neste mês de Março. Idealizada pelo músico Lucas Pereira dos Santos (Lucas Smith), a festa “Encontro dos Músicos” tem o intuito de ampliar a cultura musical de Poços de Caldas.

“Na primeira edição o evento foi um sucesso, e a intenção foi fazer a segunda para atrair o público outra vez, para sambar e curtir uma boa música. Envolvendo também os DJs que vem trazendo os sucessos da nossa Black Music. A vida é isso, sambar, cantar, dançar, vem interagir com a gente, vem sambar com a gente” – disse Lucas Smith

O evento, que está na sua segunda edição consecutiva, acontece neste sábado (25), a partir das 22h, com a presença principal do seu grupo “EDM”, formado por: Marlon Henrique (Tantan) , Roger Barbosa (Violão) , Thiago Oliveira (Cavaco/Vocal), Juan Lopes (Surdo) e Rodrigo Vitor (Pandeiro).

Além do grupo, o evento terá convidados especiais como: Pedrinho (Cantor), DJ Leopac e DJ Narfy, consolidando a noite de entretenimento e diversão musical.

Com entrada proibida para menores de 18 anos, o evento acontecerá na casa de eventos Califórnia, localizada na Avenida Chafik Frayha, nº 196 – Poços de Caldas, com entrada free para mulheres até as 23h, com ingressos sendo vendidos a R$ 15 reais no local.

Instagram – https://www.instagram.com/encontrodosmusicospc

Contato – (35) 9 87038659

Beatriz Aquino