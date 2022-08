Encontro Internacional de Veículos DKW/VEMAG acontece no Parque José Affonso Junqueira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 18ª edição do Blue Cloud – Encontro Internacional de Veículos DKW/Vemag, o maior encontro de veículos DKW´s das Américas, acontece em Poços de Caldas, entre os dias 25 a 28 de agosto, no Parque José Affonso Junqueira com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Com entrada franca e em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas, o evento terá uma exposição de mais de 150 veículos em perfeito estado de conservação, bem como o famoso Mercado de Pulgas, além de diversas atrações artísticas e culturais durante seus 4 dias de duração.

O Blue Cloud se diferencia dos demais encontros de antigomobilismo por ser um evento monomarca. Assim, o público e os colecionadores podem apreciar diversos veículos da marca DKW, conhecendo os modelos e suas peculiaridades.

Incentivando e valorizando os artistas locais, participam do 18º Blue Cloud os artistas/ bandas Nathália Diniz, Alexandre Almeida, Le Duet, Banda After That, Banda Zaion, Banda Soul Diva e The Bartos.

O serviço de Bar e Gastronomia trás no cardápio chopp artesanal local, cervejas e outras bebidas. Na praça de alimentação do evento, gastronomia italiana e alemã, além de doces e milk-shakes.

PROGRAMAÇÃO 18º BLUE CLOUD – ENCONTRO INTERNACIONAL DE VEÍCULOS DKW- VEMAG

24/08 (quarta-feira)

7h – Montagem da estrutura do evento, Praça de Alimentação, Mercado de Pulgas, recepção e secretaria

20h – Término da Montagem

25/08 (quinta-feira)

9h – Abertura da Secretaria para inscrições e retirada dos kits de participação

Estacionamento dos carros para exposição

Início das atividades do Mercado de Pulgas, discotecagem Rádio Blue Cloud, com o

Locutor Ricardo Vasconcellos

10h – Abertura Bar Taberna Old Time

19h– Show Charangas Old Rock

22h – Encerramento das atividades

26/08 (sexta-feira)

9h – Abertura da Secretaria para inscrições e retirada dos kits de participação

Estacionamento dos carros para exposição

Início das atividades do Mercado de pulgas, discotecagem Rádio Blue Cloud, com o

Locutor Ricardo Vasconcellos

10h – Abertura Bar Taberna Old Time

16h- Show Nathália Diniz

18h – Show Blues High e os Cachorros Uivantes

20h- Show Banda After That

20h30 – Cerimonial 18º Blue Cloud no Auditório do Palace Casino

22h – Encerramento das atividades

27/08 (sábado)

9h – Abertura da Secretaria para inscrições e retirada dos kits de participação

Estacionamento dos carros para exposição

Início das atividades do Mercado de pulgas, discotecagem Rádio Blue Cloud, com o Locutor Ricardo Vasconcellos

10h – Abertura Bar Taberna Old Time

10h – Blue Cloud “Uber Alles”: Passeio até o Cristo Redentor, conduzido pelo

organizador Eduardo Alvisi para apreciação da vista panorâmica urbana e o

mar de montanhas da cidade de Poços de Caldas.

12h – Show Nathália Diniz e Alexandre Almeida

14h- Grupo de Danças Típicas Italianas – Studio Ariane Franco

14h30 – Show Le Duet

14h30 – Foto Oficial do Blue Cloud 2022 em frente ao Palace Hotel

15h: Bate Biela – Roda de Conversa com personalidades presentes – Auditório Palace Casino

16h30- Grupo de Danças Típicas Italianas – Studio Ariane Franco

17h – Tradicional Chá das Mulheres – Jardim Toscano e Salão Verde – Palace Hotel

17h30 – Show Banda Zaion

20h – Show Banda Soul Diva

22h – Encerramento das atividades

28/08 (domingo)

11h – Show The Bartos

14h – Show Banda Red Ligths Gang

16h- Show Banda After That

18h – Encerramento das atividades