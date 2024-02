Encontro “Toques Ancestrais”acontece neste domingo na Praça Pedro Sanches

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 25 de fevereiro, a partir das 10h, acontece o encontro “Toques Ancestrais”, evento que promove a cultura afro-ancestral a partir do encontro de ogãs e de outros membros de religiões de matrizes africanas e da cultura popular em geral.

Com a intenção de dar continuidade às ações que vêm sendo realizadas para promover a cultura popular, o encontro tem como objetivo a troca de experiências entre mestres de terreiros e comunidade. A proposta enaltece as raízes dos grupos tradicionais que necessitam de um trabalho intenso de valorização e de preservação, evidenciando a riqueza da cultura afro-brasileira, em especial as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé, propondo a quebra de paradigmas e preconceitos que muitas vezes são atrelados a elas.

A equipe idealizadora do projeto, que é formada pelos ogãs Augusta Clementino, Leonardo Augusto e Roberton Peregrino, destaca a importância da valorização dos ogãs como forma de enriquecimento e celebração da diversidade na cultura brasileira.

Vindo de ações recentes que aconteceram no Mirante Santa Rita e no Teatro Benigno Gaiga (Urca), o projeto tem alcançado cada vez mais o público e espaços na cidade. Nas ações são apresentados toques e cantos a entidades sagradas, como também o tradicional samba de roda, com toda a potência do som dos atabaques.

As ações são um convite aberto a toda comunidade, ogãs e mestres da cultura popular para participarem.

Este é um projeto viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas, incentivo cultural do Palace Hotel e produção de Alyson Dias e Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural).

SERVIÇO:

Toques Ancestrais (Encontro de Ogãs)

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

Horário: a partir das 10h

Local: Praça Pedro Sanches – Centro, Poços de Caldas

*gratuito