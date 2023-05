“Energizando a Garotada” vai reunir escolinhas de futsal da cidade

Alice Dionisio

A Copa Municipal de Futsal de Base Energizando a Garotada começa em Poços de Caldas no dia 10 de junho e deve reunir as escolinhas da cidade.

O evento é realizado pela AAPC – Associação dos Árbitros de Poços de Caldas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Na quinta-feira (24), acontece uma reunião preparatória da competição, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, apoiadora da competição.

A copa terá disputas nas categorias masculino sub 9, 11, 13 e 15, e feminino sub 15 e 17. O objetivo é promover o desenvolvimento social na comunidade por meio da prática esportiva, proporcionando aos jovens uma competição saudável e melhor qualidade de vida.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2081.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.