Enfeites de Natal começam a ser instalados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Aproveitando a pausa da chuva na última quarta, 6, as equipes responsáveis pela instalação dos enfeites de Natal iniciaram os trabalhos de colocação dos enfeites na área central da cidade. Coreto, praça Pedro Sanches, e imediações das Thermas já começaram a ser iluminados, trazendo todo o encantamento do Natal.

A iluminação deverá ficar pronta até o próximo dia 23, quando acontece a abertura do Natal Poços de Luz. Organizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo, com apoio da DMED, o evento inclui desde enfeites luminosos a apresentações culturais, criando um cenário especial para moradores e turistas.

A instalação das luzes irá contar com 1,6 milhão de lâmpadas que iluminarão a cidade. O investimento será de R$ 587 mil, com execução pela empresa Revi Engenharia Ltda. De acordo com o secretário de Turismo, Israel Pereira, os serviços de instalação não ficam suspensos com a chuva, mas seguem em ritmo um pouco mais lento. A previsão é de que, com a estiagem prevista para a próxima semana, os trabalhos sejam executados com força total.

Para 2024, a decoração promete novidades na Praça Pedro Sanches, no Parque José Affonso Junqueira e na Rua Assis Figueiredo. Outros destaques são as árvores iluminadas da Rua São Paulo e o famoso Jatobá do Relógio Floral. A tradicional árvore de Natal da praça Pedro Sanches também terá surpresas, com seus 12 metros de altura e decoração inédita.

Festividades

A abertura oficial do Natal Poços de Luz está marcada para o dia 23 de novembro, integrando as festividades do mês de aniversário da cidade. O evento terá como atração principal a apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório Musical Antônio Viviani, além de apresentações de artistas locais como Rasgacêro com os Artêros de Luz. A noite ainda contará com a aguardada chegada do Papai Noel.

A Casa do Papai Noel, sempre muito visitada, terá uma nova decoração e será inaugurada no dia 06 de dezembro. Outras atrações tradicionais seguem encantando o público, como o presépio na Igreja Matriz, a Vila do Artesanato que abre no dia 09 de novembro e apresentações de corais em locais estratégicos da cidade. A famosa Caravana da Coca-Cola também marcará presença, trazendo ainda mais o espírito natalino para as ruas da cidade.