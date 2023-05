Enquanto preço do Diesel cai, Gasolina e Etanol aumentam; revela pesquisa do Procon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol, subiram, respectivamente, 1,52%, 1,75% e 7,26%, segundo nova pesquisa do Procon realizada neste mês. Já os preços do diesel comum e do diesel S10 caíram, respectivamente, 1,75% e 2,80%. A comparação é com a pesquisa do mês anterior.

O levantamento foi realizado em 33 postos de combustível de Poços de Caldas. O preço mais barato da gasolina comum é R$ 4,99. Já o mais caro, R$ 5,82. A aditivada variou de R$ 5,12 a R$ 5,59, enquanto o etanol pode ser encontrado por R$ 3,74 e até por R$ 4,39.

O preço mais barato do diesel apontado pela pesquisa foi de R$ 5,39, e, o mais caro, R$ 6,61. O diesel S10 variou de R$ 5,30 a R$ 6,28.

Comparada ao mesmo período de 2022, houve uma queda bastante expressiva. Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, caíram, respectivamente, 42,70%, 43,51%, 39,35%, 16,93% e 19,26%.