Entrevistas da pesquisa promovida pela Abrade têm início neste final de semana

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), através da empresa Innovare Pesquisa, dará início à aplicação de questionários da Pesquisa Abradee de Satisfação do Cliente, em Poços de Caldas, neste final de semana. A previsão é que o término aconteça em meados de abril.

Serão aplicados questionários por amostragem, em entrevistas presenciais. Foram designados 64 entrevistadores para o município, os quais estarão devidamente identificados, com colete e crachá.

A pesquisa é realizada anualmente desde 1999. A cada ano, com ampla e efetiva participação das distribuidoras associadas, o Prêmio Abradee incorpora aprimoramentos e aumenta sua transparência e credibilidade, consolidando-se como referencial da qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica no Brasil.

No ano passado, a DME Distribuição foi vencedora na categoria Gestão Operacional e finalista nas categorias de Avaliação pelo Cliente e Responsabilidade Socioambiental.

A participação dos consumidores é muito importante. A pesquisa garante total anonimato quanto às respostas concedidas, as distribuidoras têm acesso apenas ao resultado final consolidado.

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.