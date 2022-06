Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ENVELOPE DE TILÁPIA COM COGUMELOS & PURÊ DE MORANGO COM PERAS EM CALDA

INGREDIENTES DOS ENVELOPES

4 filés de tilápia

200 g. de cogumelos Paris frescos picados

1 xícara de chá de pimentão amarelo em tirinhas

1 xícara de chá de pimentão vermelho em tirinhas

Sal, azeite de oliva, pimenta do reino, gengibre, cebola roxa e limão siciliano a gosto e folhas de alumínio.

PREPARO

Corte os filés em tamanhos menores, tempere com sal, pimenta do reino moída e suco de limão, distribua os legumes sobre o alumínio laminado, coloque o peixe por cima, salpique as raspas do limão siciliano, regue com azeite de oliva, feche os envelopes e leve ao forno por vinte minutos

Sirva acompanhado de arroz com lentilha e sua verdura preferida.

INGREDIENTES DAS PERAS EM CALDA

3 peras maduras porém firmes

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 ½ xícara de chá de água

1 pau de canela

PREPARO

Ferva a água com açúcar e canela até que o açúcar derreta, junte as peras descascadas, cortadas ao meio e deixe cozinhar até amaciar.

INGREDIENTES DO PURÊ DE MORANGO

2 xícaras de chá de morangos

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de suco de laranja

PREPARO

Passe os morangos pelo processador, junte os demais ingredientes e cozinhe até obter um purê.

Sirva as peras acompanhadas do purê.